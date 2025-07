POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Wismar

Wismar (ots) -



Nachdem es bereits am Freitag, den 04. Juli 2025, zu einer gefährlichen Körperverletzung an einem 56-jährigen Mann aus Wismar kam, sucht die Polizei nach Zeugen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 56-Jährige gegen 18 Uhr im Park "Lindengarten" in Wismar und unterhielt sich mit einer augenscheinlich deutlich jüngeren, weiblichen Person.

Kurze Zeit später kamen zwei unbekannte männliche Personen auf einem Moped hinzu. Nach einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung schlug einer der Männer mehrfach auf den 56-Jährigen ein und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt hierdurch offenbar schwere Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die junge Frau, die während der Tathandlung anwesend war sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die relevante Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können.



