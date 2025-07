POL-HRO: Betrunkener Fahrradfahrer macht in Hagenow lautstark auf sich aufmerksam

Hagenow (ots) -



Ein mit fast drei Promille alkoholisierter Fahrradfahrer fuhr am Dienstagabend mit einer dröhnenden Musikbox am Hagenower Polizeirevier vorbei. Die Aufmerksamkeit der Kollegen, die gerade eine Strafanzeige vor dem Polizeirevier aufnahmen, wurde erst durch elektronische Tanzmusik geweckt. Allerdings sahen sie dann auch eine - mit Schlangenlinien und Schlenkern - auffällig unsichere Fahrweise beim E-Bike-Fahrer. Bei der folgenden Verkehrskontrolle des 49-jährigen Mannes bestätigte ein Atemalkoholtest dessen intensiven Alkoholgeruch - das Ergebnis lag bei 2,67 Promille. Die beweissichere Blutprobenentnahme konnte im Polizeirevier durch einen Arzt vorgenommen werden. Zudem ist gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



Wie sich später herausstellte, hatte der Mann erst einige Stunden zuvor bei den Hagenower Kollegen angerufen. Dabei fragte er nach einem Alkoholtest mit einer entsprechenden Bescheinigung, um von der Führerscheinstelle seinen entzogenen Führerschein wiederzubekommen. Eine polizeiliche Benachrichtigung der Führerscheinstelle über den vorliegenden Sachverhalt erfolgt standesgemäß.



