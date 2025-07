POL-NB: Wohnmobil ausgebrannt - Zeugen gesucht

Mirow (ots) -



Auf einem Parkplatz im Peetscher Weg neben dem alten Penny-Markt in Mirow ist gestern Abend ein Wohnmobil ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Zur weiteren Erforschung ist heute ein Brandursachenermittler zusammen mit der Kripo am Brandort im Einsatz. Es wird in alle möglichen Richtungen ermittelt und nichts ausgeschlossen.



Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Brand wahrscheinlich kurz vor 23.00 Uhr. Das Wohnmobil stand regelmäßig auf diesem Parkplatz. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde mit aktuellem Stand niemand.



Die Polizei hofft auf Zeugen, die in dem Bereich kurz vor Brandausbruch etwas Auffälliges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Brand geben können.

Sachdienliche Infos können an die Neustrelitzer Polizei unter 03981 / 258224 übermittelt werden.



