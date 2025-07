POL-HRO: Versuchter Einbruch in Pampower Einfamilienhaus

Pampow (ots) -



Unbekannte Täter haben versucht am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Pampow einzudringen. Nach Angaben der Hausbewohner war in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr niemand zuhause, als die Täter versucht haben, gewaltsam eine Tür zum Hauswirtschaftsraum zu öffnen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Wohnhaus im Kiebitzweg Spuren und befragte auch umliegende Nachbarn. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



