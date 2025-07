POL-HRO: 15-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 15-jähriger Syrer am Abend des 22.07.2025 am Güstrower Mühlenplatz Opfer einer Raubstraftat wurde.



Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 22:45 Uhr auf drei ihm unbekannte Personen getroffen. Einer der Täter hätte den Jungen zunächst mit einem Messer bedroht, bevor die Gruppe unvermittelt mehrfach auf ihn eingeschlagen haben soll. Im Anschluss entwendeten die Täter die Bauchtasche des Geschädigten, in der sich laut eigener Angaben Bargeld, persönliche Dokumente sowie ein Mobiltelefon befunden hätten. Der Stehlschaden wird derzeit mit etwa 400 Euro angegeben. Der 15-Jährige erlitt in Folge des Angriffs Kratzwunden und Prellungen, die durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt wurden.



Weitere Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen liegen indes nicht vor. Aus diesem Grund bitte die Polizei Güstrow um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen an sich oder aber weiterführende Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell