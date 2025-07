POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden und unter Alkoholeinwirkung auf der B 192 bei Klink

Waren (ots) -



Am 22.07.2025 gegen 18:15 Uhr kam es auf der B192 zwischen den Ortschaften Klink und Sietow zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 47-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Audi befuhr die B 192 aus Richtung Klink kommend in Richtung Sietow. Ca. 400 Meter vor der Ortschaft Sietow kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab und stieß mit einem sehr hochwertigen Wohnmobil des Herstellers Morelo eine 73-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 230.000,-EUR. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise keine verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der 47-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und ihr beschlagnahmten ihren Führerschein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme musste die B192 für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/ 55 82 - 2223

Fax: 0395/ 55 82 - 20226

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell