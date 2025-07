POL-HRO: Zwei Papiertonnen in Wismar-Wendorf abgebrannt

Wismar (ots) -



Am späten Dienstagabend erhielt die Polizei gegen 23:45 Uhr Kenntnis

von zwei brennenden Papiercontainern im Willi-Bredel-Weg in

Wismar-Wendorf.

Bereits wenige Augenblicke später war ein erster Funkwagen des

Wismarer Polizeihauptrevieres vor Ort.

Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar konnten das Feuer zeitnah

löschen.

Dabei hatte dieses schon auf die in der Nähe befindliche Vegetation

übergegriffen. Für das Wohngebäude bestand zu diesem Zeitpunkt jedoch

keine Gefahr.

Aufgrund der vorherrschenden Wetterlage mit Regen ist davon

auszugehen, dass durch einen unbekannten Täter die Papiertonnen in

Brand gesetzt wurden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren.

Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 700 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt.



Hinweise zu einem möglichen Täter und der Tat nehmen das

Polizeihauptrevier in Wismar unter der TelNr.: 03841/ 203-0 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen

kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



