POL-HRO: Fahrzeug überschlägt sich mehrmals auf der A19 / Fahrer nur leichtverletzt

Waren/Röbel (ots) -



Am 22.01.2025 gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 19 in

Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel

ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.



Ein Ford Explorer war mit für die Straßen- und Witterungsverhältnisse

unangepasster Geschwindigkeit auf der regennnassen Überholspur

unterwegs. Aufgrund dessen kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn

ab, überschlug sich auf einer Strecke von 100 Metern mehrmals und

blieb auf der Seite liegen. Der 36jährige aus Rostock kommende

Fahrer, der allein im Fahrzeug saß, konnte sich selbständig befreien

und erlitt nur leicht Verletztungen. Der Ford war jedoch nicht mehr

fahrbereit und musste geborgen werden.



Der Gesamtschaden wird auf 70.000 EUR geschätzt. Die Autobahn war für

die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt.





Emmerich, Polizeihauptkommissar



