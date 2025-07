POL-NB: Mann bedroht Mitarbeiter im Rathaus mit Messer

Neubrandenburg (ots) -



Zur Mittagszeit hat ein 28-Jähriger im Rathaus in Neubrandenburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der polizeibekannte Deutsche, der bereits mehrfach psychisch auffällig war, befand sich erneut in einem psychischen Ausnahmezustand.



Er soll im Amt gewesen, um etwas zu erledigen. Anscheinend fehlten ihm ein paar notwendige Unterlagen. Dann zog er ein Messer und stach damit in der Luft bedrohlich in Richtung der Mitarbeiter.



Sofort eilten mehrere Streifenwagen zum Rathaus. Sie überwältigten den Mann, nahmen ihm das Messer ab und brachten ihn mit mehreren Beamten zu einem Rettungswagen, der ihn aufgrund seines Zustands in die Klinik brachte.



Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.



Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.



