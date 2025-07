POL-NB: Attacke durch Gruppe: Polizei sucht Zeugen und wertet Video aus

Friedland (ots) -



Gestern Abend gegen 19.20 Uhr hat es in Friedland eine Auseinandersetzung auf einer Rasenfläche in der Schwanbecker Straße, Ecke Mühlenstraße gegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Russe von etwa acht bis zehn Personen bedroht worden sein. Er soll seinen 38-jährigen Bruder angerufen und um Hilfe gebeten haben. Als der dann an der Rasenfläche ankam, begann die Gruppe aus Frauen und Männern gerade, den 42-Jährigen mit Gegenständen zu attackieren. Danach sollen von der aggressiven Gruppe Beleidigungen und Bedrohungen mit sexuellem Hintergrund gefallen sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Tatverdächtigen um Personen handelt, die zumindest aus dem russisch-ukrainisch sprachigen Raum stammen könnten.

Auch der hinzugeeilte, 38-jährige Bruder soll mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben.

Beide Russen wurden leichtverletzt.



Was den Streit ausgelöst haben könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ebenso wird ein Video, welches auch öffentlich kursieren soll, ausgewertet durch die Kripo. Unter anderem wird geprüft, inwieweit die Aufnahmen den Verlauf der Tat aufklären können und welche gefährlichen Gegenstände für die Prügelei zum Einsatz kamen. Zum Ursprung des Videos sowie zu weiteren Details macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben.



Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall gestern Abend in Friedland haben, wenden sich bitte an die Polizei Friedland unter 039601/300224.



