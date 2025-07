POL-HRO: 25-Jähriger belästigt Passanten und wird nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Schwerin (ots) -



Ein 25-jähriger Mann fiel am gestrigen Nachmittag mehrfach durch störendes und belästigendes Verhalten im Bereich der Schweriner Innenstadt auf. Er wurde nach Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte in Gewahrsam genommen.



Gegen 16:00 Uhr sei ein 13-jähriger Junge in der Goethestraße durch einen ihm unbekannten Mann bedroht worden. Der Junge konnte sich eigenständig aus der Situation entfernen und im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Tatverdächtige bereits vom Ereignisort entfernt.



Etwa anderthalb Stunden später, gegen 17:30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Mobilen Polizeiwache in ein Einkaufscenter in der Innenstadt gerufen. Dort störte ein Mann die betrieblichen Abläufe erheblich. Die Beamten konnten den Mann vor Ort feststellen und kontrollieren. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung konnte ein Zusammenhang mit dem vorangegangenen Vorfall hergestellt werden.



Bei der Durchführung polizeilicher Maßnahmen leistete der 25-jährige Deutsche Widerstand. Der Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in polizeiliches Gewahrsam genommen.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.



