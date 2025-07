POL-HRO: Zeugenaufruf nach Kraftfahrzeugrennen bei Lübtheen

Details anzeigen Am PKW riss ein Vorderrad ab, bevor das Fahrzeug mit dem Erdwall kollidierte. Am PKW riss ein Vorderrad ab, bevor das Fahrzeug mit dem Erdwall kollidierte.

Lübtheen/Pritzier (ots) -



Nach einem mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei PKW auf der L06 bei Lübtheen ist am Dienstagmorgen ein Fahrzeug verunfallt und war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Fahrmanövern machen können.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien beide schwarzen PKW Dacia (mit OB-Kennzeichen) zwischen 06:25 Uhr bis 06:50 Uhr aus Lübtheen kommend in Richtung Pritzier gefahren. Die Fahrzeugführer seien dabei mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hätten sich gegenseitig sowie andere Verkehrsteilnehmer auch im Überholverbot überholt. An der Kreuzung L06 / B5 in Pritzier sind die Fahrzeugführer über eine Verkehrsinsel gefahren und haben die Kontrolle über ihre PKW verloren. Bei einem Fahrzeug riss dabei ein Vorderrad ab, woraufhin der PKW über die Fahrbahn der B5 fuhr und mit einem angrenzenden Erdwall kollidierte. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit vier männlichen Insassen besetzt, die sich auf dem Weg zur gemeinsamen Arbeitsstelle befanden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden wird insgesamt auf 15.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und erste Zeugen befragen können. Gegen die 28- und 34-jährigen Fahrzeugführer wird unter anderen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Beiden Männer wurde noch am Unfallort das weitere Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland untersagt. Im Zuge der anstehenden Ermittlungen sucht die Polizei nun weitere Zeugen (insbesondere aus dem Gegenverkehr), die Angaben zu den Fahrmanövern machen können und gegebenenfalls dadurch selbst betroffen waren.



