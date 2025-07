POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach rücksichtloser Fahrweise

Schwerin (ots) -



Gegen 22:40 Uhr in der Nacht von Montag zu Dienstag entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer zu kontrollieren, welcher durch seine rücksichtlose Fahrweise auffiel. Dieser missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, verunfallte im Kreuzungsbereich der Ludwigsluster Chaussee und Ostorfer Ufer in der Schweriner Innenstadt und flüchtete schlussendlich fußläufig. Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, welche durch die Fahrmanöver des Tatverdächtigen beeinträchtigt wurden.



Die Polizeibeamten wurden in der Ludwigsluster Chaussee auf einen schwarzen VW Phaeton aufmerksam. Dieser bog nach rechts in die Lennéstraße und dann völlig unvermittelt in die Johannes-Stelling-Straße ab. Dort erhöhte der Flüchtende das Tempo, wechselte plötzlich die Fahrtrichtung und fuhr den Weg wieder zurück auf die Ludwigsluster Chaussee. Der Fahrer beschleunigte nun massiv das Fahrzeug und wechselte mehrfach die Fahrspuren. An der Kreuzung Ludwigsluster Chaussee und Ostorfer Ufer missachtete er die rot leuchtende Ampel und raste auf die Rechtsabbiegespur. Im Kreuzungsbereich bog er abrupt nach links ab. Dabei überfuhr er diverse Fahrbahnabtrennungen und rammte einen Bordstein. Am Ostorfer Ufer brachte er dann unvermittelt das beschädigte Unfallfahrzeug zum Stehen. Die Insassen verließen den VW und setzten ihre Flucht fußläufig fort.

Der Beifahrer konnte durch die nacheilenden Beamten gestellt werden.

Die Ermittlungen zum tatverdächtigen Fahrzeugführer dauern an.



Die Unfallschäden am Fahrzeug belaufen sich auf circa 6 000 Euro.

Durch die umsichtigen und schnellen Reaktionen der übrigen Autofahrer konnten Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern verhindert werden.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.



Die Schweriner Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Verhalten des flüchtigen Unfallverursachers gefährdet bzw. beeinträchtigt wurden, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell