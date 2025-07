POL-HRO: Brand von zwei Gartenlauben in der Gartenstadt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montagabend, den 21.07.2025, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Kringelweg im Rostocker Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst eine Gartenlaube in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf eine unmittelbar benachbarte Laube über. Trotz des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Rostock brannten beide Gartenlauben vollständig aus.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde zudem das Dach einer weiteren angrenzenden Laube beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6.200 Euro.



Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz. Ein Brandursachenermittler ist derzeit vor Ort und prüft, ob als Brandursache ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann.



Die Ermittlungen dauern an.



