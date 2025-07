POL-HRO: Fahrt unter Alkoholeinfluss - E-Scooter-Fahrer auf Stadtautobahn gestoppt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 22.07.2025 bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lichtenhagen während ihrer Streifentätigkeit einen E-Scooter auf der Rostocker Stadtautobahn in falscher Fahrtrichtung.



Die Beamten befuhren gegen 01:00 Uhr von Lütten Klein kommend die Stadtautobahn in Richtung Innenstadt, als ihnen auf der linken Fahrspur - und somit entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung - ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter entgegenkam. Die Polizeikräfte wendeten unverzüglich und konnten den Roller anhalten.



Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen. Sein 20-jähriger deutscher Mitfahrer befand sich ebenfalls auf dem Trittbrett des E-Scooters. Während der Kontrolle und des verkehrsdidaktischen Gesprächs stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 17-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille.



Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



Die Polizei Rostock weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass für das Führen von E-Scootern dieselben Promillegrenzen gelten wie für Kraftfahrzeuge.



