POL-HRO: Zwei Jugendliche nach Brandstiftung an Radlader in Untersuchungshaft

Schwerin (ots) -



Nach dem Brand eines Radladers am Abend des 14.07.2025 in der Straße Zum Bahnhof in der Schweriner Paulsstadt (siehe Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6077234), haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu zwei tatverdächtigen Jugendlichen geführt.



Im Zuge umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen konnte der Tatverdacht gegen die beiden 17-jährigen in Schwerin wohnenden Beschuldigten erhärtet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das Amtsgericht Schwerin am 17.07.2025 Haftbefehl gegen die beiden Jugendlichen und ordnete den Vollzug an.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern weiterhin an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell