POL-NB: Mit 1,93 Promille in die Leitplanke

B 109, Anklam (LK V-G) (ots) -



Am 21.07.2025 gegen 18:45 Uhr kam es auf der B 109 zwischen Neu Kosenow und Anklam zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Suzuki die B 109 in Fahrtrichtung Anklam, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den Verkehrsunfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins AMEOS Klinikum Anklam verbracht. Dort wurde aufgrund der Alkoholisierung des Fahrzeugführers eine Blutprobenentnahme realisiert.



Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.



Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell