POL-NB: Aquaplaning auf der BAB 20 führt zu Verkehrsunfall

BAB 20, Friedland (LK MSE) (ots) -



Am Montagabend, dem 21.07.2025 gegen 19:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw stark beschädigt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 36-Jährigen deutschen Fahrer eines BMW SUV die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin. Auf Grund des einsetzenden Starkregens verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Leitplanke. Dem Fahrzeugführer gelang es, seinen PKW auf dem Standstreifen zum Stehen zu bekommen, ohne weitere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.600 Euro geschätzt. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell