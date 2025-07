POL-HRO: Einbruch in die Mehrzweckhalle Grevesmühlen

Grevesmühlen (LK NWM) (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in die Mehrzweckhalle in Grevesmühlen eingebrochen sind.



Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen unbefugt Zutritt in die Halle verschafft und Gegenstände, die für eine bevorstehende Veranstaltung eingeplant waren, entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



