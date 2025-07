POL-HRO: Strohballenpresse bei Rehna in Brand geraten

Rehna (ots) -



Bereits am zurückliegenden Freitagabend (18.07.) wurde die Polizei über starke Rauchentwicklung auf einem Feld bei Falkenhagen informiert.



Bei Ankunft der Funkstreifenbesatzung brannte eine auf dem Feld stehende Strohballenpresse bereits in voller Ausdehnung. Die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rehna und Schönberg waren zu dieser Zeit bereits mit den Löscharbeiten befasst.



Derzeitigen Kenntnissen zufolge ist die Strohballenpresse aus bislang ungeklärter Ursache während durchgeführter Arbeiten in Brand geraten. Der 35-jährige Fahrer des Traktors konnte das Zugfahrzeug rechtzeitig abkoppeln, sodass dieses durch das Feuer nicht beschädigt wurde.



Der durch das Feuer entstandene Schaden beläuft sich auf über 200.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



