POL-HRO: Heckenscheren aus parkenden Transporter bei Ludwigslust gestohlen

Ludwigslust (ots) -



In Loosen bei Ludwigslust haben unbekannte Täter von Samstag zu Sonntag zwei Heckenscheren aus einem parkenden Fahrzeug gestohlen. Der Vorfall, der sich in der Leussower Straße ereignete, wurde Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Dabei zerstörten die Täter zunächst eine Seitenscheibe, drangen anschließend in den Innenraum ein und entwendeten zwei dort abgelegte Heckenscheren. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 1.300 Euro geschätzt. Die Polizei, die Spuren am Tatort sicherte, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell