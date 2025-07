POL-HRO: Polizeiinspektion Rostock ehrt fünf Menschen für herausragende Zivilcourage

Details anzeigen Mit einer Medaille, Urkunde sowie einem Präsent würdigt Inspektionsleiter Achim Segebarth den besonderen Einsatz von Anna Soiko, die einen fünfjährigen Jungen vor dem Ertrinken rettete. Mit einer Medaille, Urkunde sowie einem Präsent würdigt Inspektionsleiter Achim Segebarth den besonderen Einsatz von Anna Soiko, die einen fünfjährigen Jungen vor dem Ertrinken rettete.

Fahrraddiebstahl verhindert, Kind vor dem Ertrinken gerettet, Verletzten unter Auto befreit - Auszeichnung für mutiges Eingreifen in Ausnahmesituationen.



Sie haben nicht weggesehen, sondern gehandelt und im entscheidenden Moment Verantwortung übernommen: Achim Segebarth, Leiter der Polizeiinspektion Rostock, zeichnete kürzlich vier Frauen und einen jungen Mann für ihren entschlossenen und vorbildlichen Einsatz aus. "Sie haben gezeigt, was möglich ist, wenn man nicht wegschaut, sondern hinsieht und handelt. Dafür gebührt Ihnen mein größter Respekt und Dank", würdigte Segebarth die fünf Geehrten.



Am Abend des 11. Mai 2024 meldete eine Mutter ihren fünfjährigen Sohn als vermisst. Der autistische Junge war unbemerkt von einem Spielplatz im Fischerdorf in Lütten Klein weggelaufen. Zwar konnte der GPS-Tracker des kleinen Ahmed schnell geortet werden - vom Jungen selbst fehlte zunächst jedoch jede Spur.



Zeitgleich war Anna Soiko (25, aus Würzburg), die ihre Großmutter in Rostock besuchte, ebenfalls im Fischerdorf unterwegs. Dort bemerkte sie den kleinen Jungen allein am Ufer eines Teiches. "Ich hatte vorher meinen Abzweig verpasst und bin spontan weiter spazieren gegangen. Meine Familie meinte später, dass es kein Zufall war, sondern wohl genau so passieren sollte", erzählte sie rückblickend. Wenige Augenblicke später sprang Ahmed ohne Vorwarnung ins Wasser. Anna Soiko reagierte instinktiv, eilte los und zog den Jungen aus dem Teich ans sichere Ufer, wo er kurze Zeit später an seine erleichterte Mutter übergeben werden konnte.



Am 27. August 2024 zeigte der 15-jährige Toby Peters Zivilcourage, als er in Rostock-Lichtenhagen einen Mann beobachtete, der sich am E-Bike seines Nachbarn zu schaffen machte. Der Schüler zögerte nicht lange: Er bat seinen Vater, die Polizei zu rufen, verwickelte den mutmaßlichen Dieb in ein Gespräch und blieb auch ruhig, als der Unbekannte ihn um Unterstützung beim Auseinanderbauen des 4.500 Euro teuren Fahrrads bat. So verschaffte er den Einsatzkräften die nötige Zeit, um den Mann vor Ort auf frischer Tat zu stellen. "Ich interessiere mich generell für das, was um mich herum passiert - aber seit diesem Vorfall beobachte ich meine Umwelt noch genauer", sagt Toby rückblickend.



Am 10. Dezember 2024 kam es in der Rostocker Südstadt zu einem schweren Verkehrsunfall: Der 17-jährige Darion Heller wurde an der Kreuzung Erich-Schlesinger-Straße / Ziolkowskistraße mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst, stürzte und wurde unter dem rund 1,5 Tonnen schweren Ford Focus eingeklemmt.



Sophie Gerlach (36), Erzieherin in einer benachbarten Kita, reagierte als Ersthelferin sofort. Sie legte sich neben den Verletzten unter das Fahrzeug und sprach beruhigend auf ihn ein - bis er das Bewusstsein verlor. "Als ich keinen Puls mehr spürte, war mir klar, dass wir jetzt sofort handeln müssen", erinnerte sie sich sichtlich bewegt an den Unfalltag. Gemeinsam mit Anne Posselt (40) und Kerstin Alter (38), die direkt hinter dem Unfallfahrzeug fuhren, entschied sie, das Auto gemeinsam anzuheben. Mit vereinten Kräften mehrerer Personen gelang es, Darion zu befreien und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte medizinisch zu versorgen.



Knapp ein halbes Jahr später nahmen Darion Heller und seine Mutter Yvonn Heller an der Auszeichnungsveranstaltung teil und schilderten ihre Erinnerungen an das Erlebte. Die Erleichterung war allen Beteiligten - und insbesondere den drei Ersthelferinnen - deutlich anzumerken, als der 17-Jährige berichtete, dass er die Folgen des Unfalls inzwischen weitgehend überwunden habe. "Für mich als Mutter ist diese Veranstaltung deshalb besonders schön, weil ich sonst gar nicht gewusst hätte, wie und bei wem ich mich für die Hilfe bedanken kann", resümierte Yvonn Heller die Auszeichnungsveranstaltung.



Im Anschluss an die Ehrung nutzten die Ausgezeichneten und Gäste die Gelegenheit, einen Blick hinter die Aufgabenbereiche der Polizeiinspektion Rostock zu werfen und den Nachmittag bei Gesprächen ausklingen zu lassen.



Seit 2024 würdigt die Polizeiinspektion Rostock mit der "Ehrung für Zivilcourage" Menschen, die in Ausnahmesituationen Verantwortung übernehmen und durch ihr Handeln das Leben oder die Sicherheit anderer schützen.



