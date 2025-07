POL-HRO: 36-Jähriger begeht volltrunken Hausfriedensbruch und findet den Ausgang nicht

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Ein 36-jähriger Ukrainer ist nach vorliegenden Angaben für einen skurrilen Einsatz aufgrund eines gemeldeten Hausfriedensbruchs in der Güstrower Innenstadt verantwortlich.



Der Sachverhalt ereignete sich bereits am vergangenen Freitag, den 18.07.2025, als ein Hinweisgeber gegen 15:00 Uhr eine männliche Person beobachtete, die sich unbefugt den Zutritt zu einem Privatgrundstück am Güstrower Markt verschafft hatte. Laut Angaben des Zeugen sei der Mann zunächst über eine Mauer und dann in den dahinter liegenden Innenhof geklettert. Anwohner wurden hier auf den Mann aufmerksam, als dieser sich den weiteren Weg durch den Hinterhof bahnte und sich in einem Zwischenflur unbeabsichtigt selbst einschloss. Um sich zu befreien, hätte der Mann daraufhin Teile einer Glasabtrennung zerschlagen. Im 1. Obergeschoss des Hauses betrat der bis dahin Unbekannte eine offenstehende Wohnung. Vermutlich in der Annahme, dass er hier wieder außerhalb des Hinterhofes landen würde, sprang der Mann vom Balkon. Seine Landung brachte ihn jedoch wieder zum Ausgangspunkt, in den Innenhof der Wohnanlage. Nur wenig später konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in einer an den Hof angrenzenden Werkstatt feststellen. Ein Alkoholtest ergab 3,27 Promille. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde zudem eine Blutprobe entnommen, um den möglicherweise zusätzlichen Konsum von Betäubungsmitteln zu überprüfen. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro angegeben.



Die Kriminalpolizei in Güstrow ist im Kontext der weiteren Ermittlungen federführend und prüft nun alle Hintergründe des Sachverhaltes.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell