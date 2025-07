POL-HRO: Polizeiliche Bilanz zu Veranstaltungen am Sonnabend in Rostock

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock zieht am heutigen Sonnabend eine positive Bilanz: Sowohl eine im Stadtgebiet angemeldete Versammlung als auch ein Freundschaftsspiel im Ostseestadion verliefen störungsfrei und ohne polizeilich relevante Vorkommnisse.



Am Vormittag fand auf dem Neuen Markt eine angemeldete Kundgebung im Zuge des Christopher Street Days (CSD) statt. Daran anschließend setzte sich ein Aufzug mit bis zu 5.500 Teilnehmenden in Bewegung. Die Route führte über die Lange Straße, Am Vögenteich, Saarplatz, Wismarsche Straße, Doberaner Platz sowie Am Kanonsberg bis zum Veranstaltungsgelände auf der Haedge-Halbinsel. Sowohl der Aufzug als auch die anschließende Veranstaltung im Stadthafen verliefen friedlich.



Am Nachmittag kam es im Ostseestadion zum Freundschaftsspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem englischen Verein Aston Villa. Bereits ab 10:00 Uhr fand im Stadionumfeld ein Fan- und Familienfest statt. Auch diese beiden Veranstaltungen verliefen ruhig und ohne Zwischenfälle. Das Spiel verfolgten insgesamt 18.965 Zuschauer, darunter 475 Gäste aus Großbritannien.



Beide Einsatzlagen wurden durch Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern abgesichert.



Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf Basis der um 19:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



