POL-NB: Wildunfall mit schwer verletzten Kradfahrer zwischen Neverin und Neubrandenburg (LK MSE)

Am 19.07.2025 gegen 14:00 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Krad KTM die Kreisstraße 37 von Neverin in Richtung Neubrandenburg, als auf Höhe Abfahrt Ihlenfeld plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Reh und dem Krad, in deren Folge der Kradfahrer stürzte und sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Fahrzeugführer in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Für den Zeitraum von ca. 30 Minuten kam es zu Verkehrsbehinderung an der Unfallstelle.



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

