POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerletzten Personen auf der B110, Insel Usedom (LK V-G)

Usedom (ots) -



Am Samstagmorgen, dem 19.07.2025, gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der B110 eine schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes die B110 aus Richtung Anklam kommend auf die Insel Usedom. Kurz hinter der Zecheriner Brücke und Usedom Stadt kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr und in den dortigen Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie seine 14-jährige Enkelin wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es für ca. 1,5 Stunden zur Vollsperrung der B110.

Neben Einsatzkräften des Polizeireviers Heringsdorf und des Rettungsdienstes kam auch die Freiwillige Feuerwehr Usedom mit 3 Einsatzfahrzeugen und 16 Kameraden sowie der Rettungshubschrauber zum Einsatz.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell