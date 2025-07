LWSPA M-V: GVU ´Alter Strom´ Warnemünde

Waldeck (ots) -



Am 18.07.2025, 21:16 Uhr informierte das Bandschutzrettungsamt Rostock die Wasserschutzpolizei in Rostock über eine Gewässerverunreinigung im Bereich "Alter Strom" / Bahnhofsbrücke in Warnemünde.

Vor Ort wurde eine buntschillernde und nach Diesel riechende Verunreinigung festgestellt, welche sich ca. jeweils 200m x 4m nördlich und südlich der Bahnhofsbrücke erstreckte.

Durch die Berufsfeuerwehr-Rostock wurden Ölschlengel ausgebracht. Die zuständigen Behörden StALU MM und Hafenamt wurden informiert. Durch die Verkehrszentrale Warnemünde Traffic wird die Sperrung des Bereichs an die Schifffahrt kommuniziert.

Ein Verursacher konnte bislang noch nicht festgestellt werden, die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an.



