POL-HRO: Störung einer queeren Gedenkveranstaltung in Rostock

Am 18.07.2025 fand gegen 15:00 Uhr am Mahnmal im Rostocker

Rosengarten eine Gedenkveranstaltung statt. Diese stand unter dem

Motto "Gedenken an die queeren Opfer des Naziregimes". An der

Versammlung nahmen 10 Personen teil. Zwei alkoholisierte Personen

nahmen dies zum Anlass, die Veranstaltung durch Zwischenrufe zu

stören. Es fielen Bemerkungen, welche bedrohenden und beleidigenden

Charakter hatten. Die Polizeibeamten stellten die Personalien der

beiden Tatverdächtigen (62 Jahre, männlich und 34 Jahre, weiblich)

fest und erteilten beiden einen Platzverweis. Es wurde Strafanzeige

wegen Bedrohung und Beleidigung gegen die bereits polizeibekannten

Störer erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



