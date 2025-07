POL-HRO: Polizei prüft verdächtiges Ansprechen von Kindern in Cambs

Cambs (ots) -



Derzeit prüft die Polizei in Cambs zwei Vorfälle, wonach sich ein unbekannter Mann Donnerstagmittag gegenüber zweier Kinder auffällig verhalten habe.

Zunächst sei gegen 11:00 Uhr ein unbekannter Mann mit schwarzen Auto einem 9-jährigen Jungen in der Ventschower Straße hinterhergefahren. Der Mann habe nichts zum Jungen gesagt und soll weitergefahren sein, als das Kind in ein Wohnhaus gegangen ist.

Später gegen 13:00 Uhr soll ein 11-jähriger Junge ebenfalls aus einem schwarzen Auto heraus durch einen unbekannten Mann angesprochen worden sein. Dieser habe dem Jungen angeboten, ihn vom Retgendorfer Weg nach Hause zu fahren. Als der Junge das ablehnte, soll der Mann Richtung Liessow davongefahren sein.

Nach den Angaben beider Jungen soll der Mann über 50 Jahre alt sein. Er habe eine schwarze Hose, ein blaues Hemd sowie einen Bart getragen.



Im Rahmen der Ermittlungen haben Polizeibeamte noch am selben Tag mit der Grundschule in Cambs gesprochen und diese sensibilisiert. Zudem wurde die Polizeipräsenz vor Ort erhöht. Derzeit geht die Polizei einem Hinweis zu einer männlichen Person nach, bittet jedoch um weitere Mitteilungen aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell