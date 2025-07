POL-HRO: Einbrecher erbeuten Wechselgeld aus Grabower Apotheke

Grabow (ots) -



Bei einem Einbruch in eine Apotheke in Grabow haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zunächst gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude eingedrungen sein. Hier sollen sie das Wechselgeld aus den vorhandenen Kassen entwendet haben. Derzeit konnte ein Diebstahl von Arzneimittel nicht festgestellt werden, jedoch steht eine gründliche Überprüfung der Bestände noch aus. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden.

Die Polizei in Ludwigslust (Tel.: 03874 4110) ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr und Freitagmorgen, 02:00 Uhr in der Mühlenstraße ereignet hat.



