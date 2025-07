POL-HRO: Brand zweier Gartenlauben in Parchim

Parchim (ots) -



Bei einem Brand zweier Gartenlauben im Heineweg in Parchim ist am Donnerstagnachmittag Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 16:40 Uhr zuerst eine Gartenlaube in Brand geraten sein, wodurch eine zweite danebenstehende Gartenlaube ebenfalls Feuer fing. Beide Lauben der Kleingartenanlage "Am Brunnen" waren leerstehend und brannten vollständig nieder. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr Parchim konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Grundstück im Heineweg verhindert werden. Die Polizei konnte nach Zeugenhinweisen vier Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren ermitteln, die für die Brandstiftung verantwortlich gesehen werden.



