POL-NB: Unmut über Fahrstil in Neubrandenburg endet mit Polizeieinsatz in Neustrelitz

An einer Ampel in Neubrandenburg in Richtung Neustrelitz ist ein 24-jähriger Mann nach eigenen Aussagen nicht mit dem Fahrstil einer Frau im Auto vor ihm einverstanden gewesen. Er hatte daher Klärungsbedarf und folgte der Frau gestern am späten Nachmittag bis nach Neustrelitz. Sie fuhr auf eine Parkfläche in der Wilhelm-Stolte-Straße und hielt dort - genau wie der Verfolger. Auf dem Gelände standen sich dann der Verfolger und die verfolgte Frau sowie mehrere ihrer Bekannten gegenüber.



Dann gibt es unterschiedliche Versionen zu dem, was danach passiert ist. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Verfolger eine kleine Wunde, die durch einen Schlag der anderen verursacht worden sein soll. Ob und warum es zur körperlichen Auseinandersetzung kam und welche Partei vor Ort was genau gemacht hat, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.



Die Beamten stellten indes Auffälligkeiten bei dem 24-jährigen Verfolger fest. Sie machten einen Drogenvortest, der positiv war. Daher nahmen sie ihn für weitere Proben mit ins Klinikum und untersagten ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden. Sein Auto musste dann von einem Bekannten vom Einsatzort abgeholt werden.



Zur weiteren Aufklärung des Falls fragt die Polizei nach möglichen Zeugen zu dem Ursprung der Verfolgung.

Sollte sich jemand an eine besondere Situation zwischen einem Skoda-Fahrer und einer VW-Golf-Fahrerin am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Ampel Höhe Kirschenallee in Neubrandenburg Richtung Neustrelitz erinnern: Bitte bei der Polizei Neustrelitz unter 03981-2580 melden.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



