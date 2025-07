POL-NB: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen - Zeugen gesucht

Stavenhagen (ots) -



Bisher Unbekannte sind in die Lagerhalle eines Betriebes in der Preetzer Straße in Stavenhagen eingebrochen. Nach aktuellen polizeilichen Kenntnissen haben der oder die Täter mehrere Druckluft-Nagelpistolen gestohlen. Zudem wurde eine Scheibe eines Autos eingeschlagen, das in der Halle geparkt war.

Der Schaden inklusive der kaputten Scheibe wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Einbruchsdiebstahl und dem Verbleib der Werkzeuge von den Marken Beck bzw. Paslode. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Preetzer Straße auffällige Geräusche oder Personen wahrgenommen oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts hat, wendet sich bitte an die Polizei Malchin unter 03994-2310.



