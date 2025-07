POL-NB: E-Scooter-Fahrer gefällt Polizeikontrolle nicht

Demmin (ots) -



Auf Streife ist Polizeibeamten in Demmin gestern Abend gegen 22:45 Uhr ein Mann auf seinem E-Scooter aufgefallen. In der Treptower Straße stoppten sie ihn für eine Polizeikontrolle. Zunächst war der 24-jährige Deutsche noch kooperativ. Das änderte sich, als er nach einem unauffälligen Alkoholtest aufgrund seiner ausgeprägten körperlichen Erscheinungen weitere Tests auf möglichen Drogenkonsum machen sollte.



Er wurde aggressiv und wollte ständig abhauen. Er beruhigte sich, als ein weiterer Streifenwagen zur Unterstützung dazu kam. Einem Drogenvortest stimmte er nicht zu. Dann weigerte er sich eine Weile, für die weiteren Maßnahmen im Klinikum (Blutprobe) in den Streifenwagen zu steigen.



Nach ein paar Minuten war auch das geschafft und er fand sich widerwillig mit der Polizei in der Klinik wieder.



Die Weiterfahrt auf dem E-Scooter wurde ihm aufgrund des dringenden Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln untersagt. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Eine Meldung an die Führerscheinstelle ist ebenfalls erfolgt.



