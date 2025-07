POL-HRO: Sexuelle Belästigung - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Schwerin (ots) -



Nach einer sexuellen Belästigung zweier junger Frauen in der Schweriner Innenstadt am Donnerstagabend, 17.07.2025, nahmen Polizeibeamte einen 28-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam.



Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 18:15 Uhr in der Nähe des Marktplatzes in der Schweriner Innenstadt, wie ein Mann einer 21-jährigen Frau unvermittelt an das Gesäß fasste und dies sogleich auch bei der neben ihr stehenden 19-jährigen Schwester versuchte. Diese konnte den Übergriff jedoch durch eine Ausweichbewegung verhindern. Die Zeugin reagierte umgehend und informierte die Polizei.

Der Tatverdächtige entfernte sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Ereignisort, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch Beamte der Mobilen Polizeiwache sowie weiterer eingesetzter Kräfte festgestellt werden. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann erheblichen Widerstand. Die Polizeibeamten mussten Reizstoff einsetzen, um den 28-jährigen Deutschen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Zwei eingesetzte Beamte wurden hierbei leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig.



Im weiteren Verlauf gab der Tatverdächtige an, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Aufgrund seines weiterhin aggressiven und renitenten Verhaltens wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen.



Gegen den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen wird nun wegen sexueller Belästigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



