POL-HST: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall zwischen PKW und Reisebus in Bergen

Bergen auf Rügen (ots) -



Ergänzend zur vorherigen Pressemitteilung (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6079458) zum Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reisebus in der Bergener Königsstraße können folgende Angaben getätigt werden:



Es waren circa 60 Schüler plus Begleitpersonen an Bord des Busses. Der Bus wurde zum Zeitpunkt des Unfalls von einem 30-jährigen polnischen Busfahrer gelenkt. Erste Anhaltspunkte weisen auf einen Vorfahrtsfehler durch die 75-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Skoda hin.



Bei dem Verkehrsunfall wurde die 75-jährige Fahrerin des Skodas, sowie eine Lehrerin und zwei Schüler leicht verletzt.



Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.



Der Reisebus konnte nach der Unfallaufnahme seine Weiterfahrt fortsetzen.



