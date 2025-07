POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Rostock (ots) -



Am gestrigen Vormittag ereignete sich im Wismarer Stadtteil Wendorf ein Verkehrsunfall, bei dem die beteiligte Radfahrerin schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mitsubishi gegen 07:45 Uhr die Erwin-Fischer Straße in Wismar. An der Kreuzung zur Lübschen Straße wollte der 40-Jährige scheinbar nach rechts auf die Lübsche Straße in Richtung Gägelow abbiegen. Dabei bemerkte er die bevorrechtigte 41-jährige Radfahrerin offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Die eingesetzten Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Wismar.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell