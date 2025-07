POL-HRO: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung in Rostock-Reutershagen

Rostock (ots) -



Die Polizei hat die Ermittlungen nach einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen, die sich am heutigen Freitagmorgen gegen 08:25 Uhr im Rahnstädter Weg im Rostocker Stadtteil Reutershagen ereignet hat.



Ein 25-jähriger Deutscher betrat nach derzeitigem Ermittlungsstand unbefugt das Gelände eines dort ansässigen Unternehmens. Dort sprach ein 32-jähriger Mitarbeiter der Firma den Mann an. Im Verlauf des Gesprächs griff der Tatverdächtige den Mitarbeiter mit einem Messer an und verletzte ihn am Unterschenkel.



Im Anschluss flüchtete sich der Tatverdächtige vom Tatort. Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens verfolgten den Mann, konnten ihn stellen und bis zum Eintreffen der Beamten am Boden festhalten.

Der 32-jährige Mitarbeiter deutsch-österreichischer Nationalität wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Auch der 25-jährige Tatverdächtige befindet sich in medizinischer Behandlung.



Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock am Tatort zum Einsatz. Die betroffenen Mitarbeitenden sowie Zeugen des Geschehens wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.



Der Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei.



