POL-ANK: Unfallflucht endet mit Widerstand

Am gestrigen Abend, 17.07.2025, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ukranenstraße in Torgelow.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben ein VW Passat sowie ein Audi A6 die Ukranenstraße aus Richtung Eggesiner Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit befahren. Der VW sei dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Hierbei verletzte sich der 30-jährige Fahrer schwer. Der 33-jährige Audi-Fahrer habe nach dem Unfall kurz auf Höhe des VW gehalten, dann jedoch gewendet und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.



Durch Zeugen des Unfallgeschehens wurden dann der Notruf gewählt und Erste Hilfe geleistet.



Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer des Audis im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallgeschehen ausfindig machen. Da der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Zudem ist der 33-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.



Auch bei dem 30-jährigen VW-Fahrer bestand der Verdacht einer Alkoholisierung, woraufhin bei ihm ebenfalls eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.



Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Beide Beteiligte sind deutscher Nationalität.



Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, der Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unterlassener Hilfeleistung sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.



