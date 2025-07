POL-HST: Erstmeldung: Vollsperrung der Bergener Königsstraße nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Reisebus

Bergen auf Rügen (ots) -



Aktuell ist die Einmündung Bundesstraße 196/Königsstraße in Bergen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reisebus voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr.



Im Bus befanden sich Schüler zweier Schulklassen aus Brandenburg, die nach einer Klassenfahrt auf dem Heimweg waren.



Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine verifizierten Informationen zu Verletzungen der beteiligten Personen gegeben werden.



Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell