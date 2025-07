POL-NB: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizeiinspektion Anklam nach zwei Wohnungseinbrüchen in Loissin von Mai 2025

Loissin (LK VG) (ots) -



Nach zwei Wohnungseinbrüchen im Mai 2025 in der Ortschaft Loissin, bei denen unbekannte Täter mehrere Jagdgewehre entwendeten, ist es den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stralsund gelungen, eine Tätergruppe zu identifizieren. (Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4480958)



Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen drei deutsch Staatsbürger im Alter von 44, 49 und 51 Jahren, die im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhaft sind. Im Rahmen von Durchsuchungen an den Wohnanschriften der Beschuldigten konnten die Einsatzkräfte zahlreiche Datenträger sicherstellen, die in der Folge intensiv ausgewertet wurden.



Besonderes Augenmerk galt der Analyse von Videoaufnahmen einer privaten Überwachungskamera, die einen entscheidenden Hinweis lieferten: Entgegen der ursprünglichen Annahme waren die Täter nicht mit hochwertigen Fahrzeugen, sondern mit Fahrrädern unterwegs. Diese Erkenntnis führte die Ermittler zu gezielten Suchmaßnahmen in den umliegenden Wäldern der Wohnorte der Beschuldigten. Dort konnten vergrabene Schusswaffen und Munition aufgefunden und mit Unterstützung des Munitionsbergungsdienstes gesichert werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehle gegen die Beschuldigten. Die Festnahmen erfolgten am 11.07.2025. Die Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell