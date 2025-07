POL-NB: Polizeieinsatz in der Fritz-Reuter-Straße in 17506 Gützkow

Wolgast (ots) -



Am 17.07.2025 gegen 16:35 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch eine Zeugin über Notruf darüber informiert, dass in der Fritz-Reuter-Straße eine Nachbarin der Zeugin durch ihren Freund bedroht wird. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Wolgast bestätigte sich der Sachverhalt. Die geschädigte 31-jährige deutsche Wohnungsinhaberin hat den 33-jährige deutschen Tatverdächtigen für einige Tage in ihrer Wohnung aufgenommen. Am heutigen Tag kam es zu einem verbalen Streit, da die Geschädigte den Tatverdächtigen aufforderte ihre Wohnung wieder zu verlassen. Im Verlauf des Streitgespräches drohte ihr der Tatverdächtige, dass er ihr Gesicht kaputtschlägt und seine beiden Hunde (zwei Rottweiler) auf sie hetzt. Da die Geschädigte Angst vor ihm hatte schloss sie sich im Schlafzimmer ein und informierte über SMS ihre Nachbarin. Als die Polizeibeamten vor Ort waren gelang es der geschädigten sich aus der Wohnung zu schleichen und zu den Polizeibeamten zu flüchten.

Da es sich bei dem Tatverdächtigen um einen polizeibekannten Intensivtäter handelt, er in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikte in Erscheinung getreten ist und die Wohnung nicht freiwillige verlassen wollte, wurden Spezialeinsatzkräfte zum Einsatzort gerufen. Als diese vor Ort eintrafen wurde der Tatverdächtige durch einen Bekannten über einen Nachrichtenmessenger über das Ausmaß des Polizeieinsatzes informiert. Dieses führte dazu, das der Tatverdächtige seine Hunde in einem Zimmer der Wohnung einsperrte und die Wohnung verließ, wo er sich den Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos ergab. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und seine Hunde an die Tiernotrettung übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Bedrohung und wegen Hausfriedensbruch erstattet.



