POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A24

Am Donnerstag, den 17.07.2025, gegen 20:40 Uhr, kam es auf der

Bundesautobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim in

Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit einer

Sattelzugmaschine.



Nach derzeitigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt der vordere

rechte Reifen des Fahrzeugs. Infolgedessen verlor der 59-jährige

deutsche Fahrer die Kontrolle über die Sattelzugmaschine, die

daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug durchbrach

die Außenschutzplanke und kam auf der rechten Fahrzeugseite im

Straßengraben zum Liegen.



Der Fahrzeugführer sowie der 13-jährige deutsche Mitfahrer blieben

bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Bergungsarbeiten

dauerten mehrere Stunden an, weshalb die BAB 24 in diesem Bereich

voraussichtlich bis Freitag, 08:00 Uhr, voll gesperrt bleibt.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 110.000 Euro geschätzt.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



