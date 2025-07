POL-NB: Polizei stellt Böller-Werfer

Woldegk (ots) -



Heute kurz nach Mitternacht haben Beamte des Reviers Friedland auf Streife in Woldegk auf Höhe Mühlendamm gezündete Silvesterraketen wahrgenommen. Auf der Suche nach den Böllerwerfern fuhren sie den Bereich ab. In einer Nebenstraße stellten sie zwei Männer fest. Sie warfen gerade einen Böller auf die Straße, der kurz vor dem Streifenwagen landete.



Die Beamten konnten die beiden Männer stellen. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen verhielten sich die Männer (36 und 22 Jahre) aggressiv gegenüber den Polizisten. Sie beleidigten und bedrohten sie.



Daher wird gegen die beiden Männer nun nicht nur wegen der illegalen Böllerwürfe ermittelt, sondern auch wegen Bedrohung und Beleidigung.



Verletzt wurde während des Einsatzes niemand.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



