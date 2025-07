POL-HST: Ladendiebstahl und Handgreiflichkeiten - Polizei bei zwei Einsätzen in Supermärkten gefordert

Stralsund/Barth (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 17. Juli 2025, kam es in zwei Supermärkten in Stralsund und Barth zu Polizeieinsätzen wegen mutmaßlicher Diebstähle, die jeweils in außergewöhnlichem Verhalten der Tatverdächtigen gipfelten.



Stralsund: 36-Jähriger versteckt Käse und Waschmittel

Gegen 15 Uhr wurde die Polizei in einen Stralsunder Supermarkt im Carl-Heydemann-Ring gerufen. Ein 36-jähriger Armenier wurde dabei beobachtet, wie er 29 Packungen Hirtenkäse in seinen Rucksack steckte. Kurze Zeit später sei der Mann im Kassenbereich erschienen und legte lediglich zwei Getränkeflaschen auf das Kassenband. Mitarbeiter des Supermarktes stellten ihn zur Rede und riefen die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten holte der 36-Jährige auch noch eine Packung Waschmittel aus seiner Hose.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.



Barth: Handgemenge nach vermeintlichen Diebstahl

Am selben Tag, kurz vor Ladenschluss gegen 21:30 Uhr, wurden Polizeibeamte in einen Supermarkt in der Barther Langen Straße gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand entnahm ein 37-jähriger Mann aus Algerien Waren aus dem Sortiment und steckte sie in seinen Rucksack. Als ihn der 28-jährige deutsche Ladendetektiv darauf ansprach, kam es zu einem Handgemenge. Ein 54-jähriger deutscher Kollege des 28-Jährigen wollte eingreifen. Es gingen augenscheinlich mehrere Regale und ein Joghurtglas kaputt. Offenbar wollte der 37-Jährige die beiden Männer dann mit einer Scherbe angreifen. Ein weiterer Beteiligter, ein 39-jähriger deutscher Mann, wollte ebenfalls eingreifen und wurde Teil des Handgemenges.



Im Rahmen der Sachverhaltsklärung griff der 37-Jährige einen Polizeibeamten durch Tritte an und leistete Widerstand.



Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen, er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei anderen Männer mussten nicht medizinisch versorgt werden.



Gegen den Algerier wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, des räuberischen Diebstahls, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell