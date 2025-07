POL-HRO: Fahrradfahrer als Zeugen nach Verkehrsunfall in Ludwigslust gesucht

Ludwigslust (ots) -



Bereits am 23. Mai 2025 kam es in Ludwigslust in der Neustädter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.



Im Rahmen der Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ergaben sich Widersprüche, weshalb dringend die Aussagen zweier Fahrradfahrer benötigt werden. Zum einen handle es sich dabei um einen Mann, der gegen 14:00 Uhr sein Fahrrad auf Höhe der dortigen Tankstelle über die Neustädter Straße auf den gegenüberliegenden Radweg geschoben habe. Zum anderen soll auf dem Radweg eine Fahrradfahrerin auf ihn gewartet haben, mit der er gemeinsam in Richtung Innenstadt fuhr.



Die Polizei bittet die Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden. Auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de nimmt Hinweise zum Sachverhalt entgegen.



