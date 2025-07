POL-HRO: Geldautomat auf der Insel Poel angegriffen - Polizei sucht nach Zeugen

Timmendorf (Insel Poel) (ots) -



Nachdem im Verlauf der zurückliegenden Nacht auf der Insel Poel ein Geldautomat durch unbekannte Täter angegriffen wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 7 Uhr meldeten sich mehrere Hinweisgeber bei der Wismarer Polizei, um eine Beschädigung am Geldautomaten in Timmendorf, Tau´n Lüchttorm, mitzuteilen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben der oder die unbekannten Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht versucht, den Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen. Dabei verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Ob die Täter an den Inhalt des Automaten gelangt sind, ist derzeit nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert und Anwohner befragt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



