POL-NB: Vier Fahrräder suchen dringend ihre Eigentümer

Die Polizei in Neubrandenburg hat mehrere Fahrräder aus möglichen Diebstahlshandlungen sichergestellt, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Eigentümer gefunden haben.



So kam es am Mittwoch, den 02.10.2024 um 03:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ziolkowskistraße in Neubrandenburg zu einer Personenkontrolle. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten einen Mann fest, der einen Handwagen mit sich führte, auf dem er ein Fahrrad transportierte. Im Laufe des Gespräches stellte sich heraus, dass der Mann das Rad zuvor am Bahnhof in Neubrandenburg geklaut hatte. Das Fahrrad ist auf dem Bild 1 zu sehen. Es handelt sich um ein Damenrad in Rot von der Marke BBF.



Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es am Samstag, den 30.11.2024 gegen 02:00 Uhr. Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten während einer Streifenfahrt ein Radfahrer in der Tibujewstraße in Neubrandenburg fest. Während der polizeilichen Maßnahme ergab sich der Anfangsverdacht, dass der Radfahrer das Fahrrad zuvor entwendet hat. Bislang liegt jedoch hierzu keine durch den Eigentümer gemeldete Diebstahlsanzeige bei der Polizei vor. Das Fahrrad ist auf Bild 2 abgebildet und von dem Hersteller Serious Cycles Global in der Farbe schwarz blau.



Auch am Mittwoch, den 05.03.2025 gegen 01:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem gegenwärtigen Fahrraddiebstahl am Fohlenwinkel im Reitbahnviertel gerufen. Hier konnten zwei Tatverdächtige angetroffen, die jeweils ein Fahrrad bei sich führten. Der Anfangsverdacht einer Diebstahlshandlung ergab sich während der polizeilichen Maßnahmen, sodass die Räder durch die Beamten sichergestellt wurden. Auch in diesem Fall hat sich bislang kein Eigentümer bei der Polizei gemeldet und sein Fahrrad als gestohlen gemeldet. Die beiden Fahrräder sind auf Bild 3 und Bild 4 abgebildet. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Excelsior und um ein Mountainbike der Marke Winner.



Sollten jemandem die Fahrräder bekannt vorkommen oder es gibt Hinweise zu den möglichen Besitzern, melden Sie sich gerne im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224. Die Polizei ist für jeden Hinweis sehr dankbar.



