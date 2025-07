POL-NB: Wer kennt den Toten aus dem Breiten Luzin?

Details anzeigen Foto: Schriftzug des Boots Foto: Schriftzug des Boots

Feldberger Seenlandschaft (ots) -



Am 9. Juni wurde nach einem Zeugenhinweis die Leiche eines Mannes aus dem Gewässer "Breiter Luzin" zwischen Wittenhagen und Tornowhof gezogen.



Vor Ort und auch bei den weiteren Ermittlungen gab es bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.



Was die Kriminalpolizei allerdings noch nicht klären konnte: die Identität des Mannes. Alle möglichen Überprüfungen auch mit Vermissten oder auch Tatverdächtigen aus anderen Bundesländern haben bisher zu keiner Übereinstimmung geführt.



Nun erhofft sich die Polizei Hinweise von Personen, die die Kleidung oder das Boot auf den Fotos erkennen und jemandem zuordnen können.



Der Tote ist 1,78 Meter groß. Weitere Hinweise auf den Toten zu Aussehen oder auch Alter sind nicht möglich, da der Zustand des Mannes beim Auffinden bereits zu verändert war.



Daher der Aufruf der Polizei: Sollte jemand aus seinem Umfeld einen Mann vermissen und es eventuell nicht der Polizei gemeldet hat, sollte sich an die Polizei wenden. Ebenso können sich Personen melden, die die auf den Fotos gezeigten Gegenstände erkennen.



Hinweise bitte telefonisch an die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg unter 0395 / 5582 2224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



