POL-NB: Beschwerde über Kinderlärm endet im Gewahrsam

Waren (Müritz) (ots) -



Die Reaktion eines 46-jährigen Mannes auf Kinderlärm in der Nachbarschaft hat gestern Abend gegen 20.00 Uhr in Waren im Bereich Markt/Müritzstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der alkoholisierte, polizeibekannte Deutsche soll gegen 19.40 Uhr in die offen stehende Wohnung gegangen sein und die spielenden Kinder in bedrohlicher Art angeschrien haben.



Ein 40-jähriger syrischer Vater eines nach eigenen Aussagen verängstigten, achtjährigen Jungen kam dazu und rief die Polizei.



Die Beamten vor Ort wollten den Beschuldigten zur Rede stellen. Er reagierte sehr aggressiv und beleidigte die Beamten. Er war zunächst nicht zu beruhigen. Schließlich wurde er mit seiner Alkoholisierung von 2,19 Promille zur Verhinderung weiterer Störungen für einige Stunden mit ins Polizeigewahrsam genommen.



